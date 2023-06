Inviare file pesanti tramite PC, dopo WeTransfer arriva un servizio ancora più interessante

L’invio di file di grandi dimensioni può essere un problema, soprattutto quando si tratta di limitazioni imposte dai provider di posta elettronica. Tuttavia, esistono servizi online che consentono di inviare file pesanti senza la necessità di installare alcun software sul proprio PC. Uno di questi servizi è Smash.

Inviare file pesanti tramite PC: la soluzione è Smash

Smash è un servizio che permette di inviare file di qualsiasi dimensione direttamente dal browser web. Si ispira a servizi come WeTransfer, ma a differenza di quest’ultimo, Smash ha poche restrizioni. Anche nel profilo gratuito, permette di trasferire file di qualsiasi dimensione, non mostra alcun messaggio pubblicitario, permette di visualizzare un’anteprima del contenuto dei file prima di procedere con il trasferimento, consente la personalizzazione del link per il download e di tenere traccia del numero di prelevamenti.

Per utilizzarlo, basta andare al sito web del servizio, cliccare sul logo per scegliere i file da trasferire o trascinare i file direttamente sulla schermata del browser. Smash offre tre alternative per condividere i file: inviare un’email, generare un link o condividere i dati attraverso la piattaforma di collaborazione aziendale Slack.

Se preferisci, puoi generare un link per il download del file senza inviare un’email. Questo può essere condiviso attraverso le principali piattaforme di messaggistica. Nella versione gratuita di Smash, puoi anche impostare una password che i destinatari dovranno inserire per accedere ai file condivisi e definire una data di scadenza fino a 14 giorni. Per una maggiore sicurezza, è consigliabile crittografare i file prima di caricarli su Smash. Questo può essere fatto utilizzando un’utilità come 7-Zip per creare un archivio compresso e crittografato.