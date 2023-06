Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente è connesso al web è esposto ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica truffaldina infatti colpisce costantemente tutti gli utenti nel tentativo di rubare loro dati sensibili come i codici di accesso bancari o le password per i propri accounts.

Generalmente questa tipologia di attacco esordisce con una comunicazione spacciata come avviso da parte di un ente autorevole il cui nome viene sfruttato illegalmente per conquistare la fiducia della vittima che verrà indotta a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati dannosi per il proprio PC, in grado dunque di monitorare le vostre azioni costantemente.

Phishing spacciato a nome di Intesa Sanpaolo

La nuova mail di phishing che sta circolando in Italia da un paio di giorni ribadisce perfettamente questi concetti ed infatti sfruttando il nome di Intesa San Paolo avvisa la vittima della necessità di attivare il nuovo sistema di sicurezza attraverso l’aggiornamento dei propri dati da effettuare presso un link presente in basso nella mail.

Questo link rimanda però ad una falsa area clienti all’interno della quale i vostri dati non appena digitati verrebbero immediatamente copiati e inviati al creatore della truffa consentendogli di svuotare il vostro conto corrente con estrema facilità.

Per evitare di correre il pericolo il consiglio migliore da seguire è molto semplice, non appena riconosciuta la mail cestinatela immediatamente senza pensarci due volte, in tal modo i truffatori non potranno entrare in possesso dei vostri dati sensibili in nessun modo.