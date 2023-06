La continua competizione tra i social network va avanti ogni giorno a colpi di grandi novità che vengono introdotte con i soliti aggiornamenti. Tra le aziende più importanti in quest’ambito c’è sicuramente Meta, la quale detiene Facebook ed Instagram.

Quest’ultima avrebbe deciso di introdurre una novità che gli utenti stavano aspettando ormai da diverso tempo. Ora tutti avranno la possibilità di poter scaricare i Reels. L’aggiornamento sarebbe partito ufficialmente negli Stati Uniti e nelle prossime ore tutti gli utenti americani lo riceveranno, con un ritardo massimo che potrebbe equivalere a pochi giorni.

Ovviamente si tratta solo di un’anteprima per l’Europa, la quale riceverà l’aggiornamento durante le prossime settimane senza ombra di dubbio. La mossa ha un’importanza fondamentale per chi usa molto Instagram, visto che adesso sarà possibile salvare in memoria ogni video.

Instagram introduce la nuova possibilità di scaricare i Reels, ecco i dettagli

La grande novità che Instagram riporta con il nuovo aggiornamento, è una chiara dichiarazione di guerra a TikTok. I Reels, esattamente come accade da sempre per TikTok, potranno finire ora sul dispositivo di chiunque, sia per ripubblicarli o semplicemente per conservarli.

Sarà molto semplice procedere allo scaricamento, siccome basterà solo toccare il tasto condividi per poi cercare il comando Download. Esattamente come fa TikTok, anche Instagram aggiungerà una filigrana in basso per contraddistinguere il contenuto. Tutti ora si augurano che l’aggiornamento arrivi nel più breve tempo possibile, per cominciare a testare un’aggiunta che in molti speravano potesse prima o poi arrivare. Restate collegati per tanti nuovi aggiornamenti in merito.