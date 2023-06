ho. Mobile è il gestore più potente, festeggia i 5 anni con 230GB al mese

Questa volta ho. Mobile si ritrova a festeggiare un evento molto particolare, ovvero i suoi primi cinque anni di attività. Per il gestore si tratta di un grande traguardo, il quale viene celebrato con un’offerta estremamente interessante sia per quello che è il risparmio mensile che offre che per quelli che sono i contenuti al suo interno. In basso ci sono tutte le informazioni.

ho. Mobile batte tutti ancora una volta e porta i giga a 230 nella sua promo di punta

Un gestore come ho. Mobile difficilmente non dominerebbe, vista la sua grande propensione nel lanciare offerte straordinariamente convenienti.

Ne è la chiara dimostrazione l’offerta disponibile sul sito ufficiale nella prima sezione in alto, ovvero quella destinata ai clienti provenienti da Fastweb, Iliad, Poste Mobile ed altri MVNO.

Questa è in grado di concedere l’attivazione gratuita così come la scheda SIM. Al suo interno gli utenti potranno trovare i contenuti che hanno sempre desiderato, partendo da minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione. Da ricordare che scegliendo questa soluzione, gli utenti potranno contare su un quantitativo di 230 giga ogni mese in 4G+.

Si tratta ovviamente di una eccezione visto che l’offerta di solito offre 200 giga, ma per festeggiare il compleanno dell’azienda ne sono stati aggiunti degli altri. Non dovete fare altro che attivare l’offerta direttamente sul sito ufficiale. Sarà obbligatoria una prima ricarica da 10 €, la quale però risulterà utile. Ricordiamo infatti che proprio da quella verrà scalato direttamente il costo del rinnovo pari a 9,99 € al mese che è appunto il costo della promozione mobile.