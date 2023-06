Da oggi si potranno aprire i cancelli e le porte tramite Android Auto, ecco come

Finalmente il sogno di ogni automobilista si sta per avverare: si potrà aprire la porta del proprio garage o cancello automatico utilizzando direttamente l’infotainment della tua auto.

Ma in realtà non dobbiamo stupirci più di tanto, dato che negli ultimi anni questo tipo di funzionalità sta diventando una sorta di tendenza che cresce sempre di più.

Per questo motivo è nata Tailwind, un app dedicata che ti permetterà di aprire la porta del tuo garage tramite l’utilizzo di Android Auto.

Attualmente non è ancora stato testato a fondo, ma il suo utilizzo almeno per come lo spiega Google è molto semplice. Basterà aprire l’app e toccare la chiave da sbloccare.

Una grande novità per chi ha più auto in famiglia

Il “problema” è che tutto ciò funzionerà solo se si acquista anche la controparte fisica da montare vicino la serratura, che al momento viene venduto tramite kit verso gli 80 dollari. Questa specie di “modem” ti permetterà di gestire fino a tre porte o cancelli e ti permetterà di vederle tutte tramite l’app.

Secondo gli ultimi test rilevati su internet, l’app presenta ancora dei secondi di ritardo quando si prova ad aprire e chiudere, quindi in alcuni casi potrebbe essere più veloce l’utilizzo del telecomando.

Ma comodità a parte, rende anche la tua abitazione più sicura, dato che possiede un sistema che monitora lo stato della porta. Grazie a questo saprai sempre se è aperto o chiuso, e potrai intervenire da lontano nel caso di dispositivi con motori che si chiudono in automatico.