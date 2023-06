L’attrice Jenna Ortega ha riscosso un successo davvero enorme con la nuova serie tv targata Netflix dedicata alla famiglia Addams, ovvero Mercoledì. Avevamo però avuto modo di conoscere e apprezzare questa attrice già in un’altra nota serie tv della piattaforma di streaming. Si tratta della serie tv You. L’attrice aveva lasciato la serie durante la seconda stagione ma ora ci sono molte probabilità che possa tornare con l’arrivo della quinta stagione.

L’attrice Jenna Ortega potrebbe tornare su Netflix nella serie tv You 5

A quanto pare vedremo tornare molto presto Jenna Ortega sulla nota piattaforma di streaming Netflix. Tuttavia, non stiamo parlando di Mercoledì ma di un’altra apprezzata serie tv. Si tratta di You, serie con protagonista il serial Killer Joe Goldberg, interpretato dell’eccellente attore Penn Badgley.

Come già detto, l’attrice di Mercoledì aveva avuto un ruolo piuttosto importante in You nel corso della seconda stagione e ora sembra sia arrivato il momento giusto per vederla tornare ad interpretare il suo personaggio Ellie Alves. L’attore protagonista di You si è infatti lasciato sfuggire qualcosa che lascia intendere questo.

Nel teaser di You 5, Badgley ha così dichiarato: “Anche se non posso ancora dire chi, sappiamo tutti che ci sono molte questioni in sospeso nel passato di Joe”. Un ritorno di un personaggio sembra quindi scontato e Jenna Ortega è una delle favorite. A far pensare ancora di più tutto ciò è stata poi tempo fa la stessa showrunner della serie Sera Gamble. Quest’ultima aveva già espresso la sua volontà di vedere tornare Jenna Ortega in You nella quarta stagione, ma a causa degli impegni della serie Mercoledì ciò non era stato possibile.