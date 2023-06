You 5, la protagonista di Mercoledì torna alle origini e rientra nel cast

Dopo il successo nel ruolo di Mercoledì Addams, Jenna Ortega potrebbe tornare a interpretare Ellie Alves in “You 5“, la popolare serie Netflix con protagonista Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley. Diversi indizi suggeriscono il suo possibile ritorno, tra cui il teaser della quinta stagione presentato durante l’evento Tudum e le dichiarazioni dello stesso Badgley e della showrunner della serie.

You 5: gli indizi sul ritorno di Ortega

Badgley ha accennato al ritorno di un personaggio del passato, affermando: “Anche se non posso ancora dire chi, sappiamo tutti che ci sono molte questioni in sospeso nel passato di Joe”. Nel teaser, tra i volti familiari che hanno incrociato la strada dello stalker protagonista, appare anche quello di Jenna Ortega. Il suo personaggio, Ellie Alves, è apparso nella seconda stagione, quando Joe si era trasferito a Los Angeles vicino all’appartamento in cui viveva con la sorella. Da allora, il personaggio di Ellie è sparito dalla trama.

La showrunner Sera Gamble, in un’intervista con IndieWire, ha rivelato che i produttori avrebbero voluto coinvolgere Jenna Ortega anche nella quarta stagione, se i suoi impegni le avessero permesso di tornare sul set. Ha inoltre aggiunto: “Qualsiasi personaggio che non è morto e che sa qualcosa di Joe ha un ruolo molto attivo”. Queste dichiarazioni sembrano confermare la possibilità del ritorno di Ortega nella quinta stagione di “You”.

Nella quarta stagione, dopo aver ucciso la moglie Love, Joe Goldberg si trasferisce da America a Londra per iniziare una nuova vita sotto il nome di Jonathan Moore, un professore universitario. Nonostante i suoi tentativi di mantenere un basso profilo, le cose non vanno come previsto e si ritrova coinvolto nel caso del “Killer Mangia ricchi”.