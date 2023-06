Whatsapp, arriva una novità inaspettata sui messaggi

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, continua a evolversi con una serie di aggiornamenti che stanno cambiando l’esperienza di oltre tre miliardi di utenti. Tra le novità più recenti, spicca la possibilità di modificare i messaggi inviati, un passo avanti significativo rispetto alla semplice correzione di errori di battitura. Questa funzionalità si inserisce nell’ambito di un obiettivo più ampio: trasformare l’app in un social network a tutti gli effetti, con un focus primario sulla sicurezza degli utenti.

Whatsapp: si punta alla trasformazione dell’app in un social media

Un’altra innovazione riguarda l’autodistruzione dei messaggi. Gli utenti possono ora impostare un timer per programmare l’eliminazione dei messaggi, una funzionalità già presente su altre piattaforme come Telegram. Questa funzione, denominata “Messaggi effimeri”, può essere impostata per cancellare automaticamente i messaggi dopo 24 ore, 7 giorni o addirittura 90 giorni. Questo non solo protegge la privacy degli utenti e consente di eliminare conversazioni potenzialmente imbarazzanti, ma aiuta anche a liberare spazio e a migliorare le prestazioni dello smartphone.

Con l’aggiornamento alla versione 2.23.12.19 di WhatsApp Beta, gli utenti Android possono sperimentare una gamma rinnovata di emoji, GIF e adesivi. Questo aggiornamento introduce una nuova tastiera emoji, progettata per facilitare la ricerca e la selezione dell’emoji più adatta a ogni situazione. Questa funzionalità sarà presto disponibile anche per gli utenti iOS, nonostante alcuni problemi iniziali legati a bug e crash dell’app.

Infine, l’aggiornamento per iOS 23.10.77 introduce la possibilità di aggiungere un link di chiamata all’app del calendario, una sorta di promemoria. Inoltre, gli amministratori che installano l’aggiornamento possono menzionare i loro gruppi all’interno del gruppo di annunci della community. Gli utenti iOS avranno anche accesso alla nuova interfaccia delle impostazioni di gruppo e potranno usufruire dell’opzione “Aggiungi altri partecipanti”. Infine, Meta, la società madre di WhatsApp, ha annunciato l’introduzione di canali sull’app di messaggistica, pensati per condividere aggiornamenti con un pubblico specifico.