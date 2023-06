I misteri provenienti dallo spazio sono talmente tanti che spiegarli tutti per gli scienziati sarebbe davvero impossibile. Allo stesso tempo ci sono diversi team che lavorano per spiegare alle persone cosa accada nella nostra galassia e non solo. Proprio di recente sarebbero stati portati a termine nuovi studi che avrebbero consentito delle scoperte eccezionali. Questi riguarderebbero una stella, la quale in coppia con un altro corpo celeste sarebbe quella a viaggiare alla velocità maggiore in assoluto. Proprio all’interno della nostra galassia, ovvero nella Via Lattea, sarebbe stato rilevato questo fenomeno, il quale sarebbe frutto di una grandissima esplosione termonucleare di un’altra stella.

La stella oltre 2000 km al secondo: ecco i risultati degli studi

L’osservazione ha riguardato due stelle, le quali sono state identificate dal gruppo di ricerca con i nomi di J1235 e J0927. La velocità che i due corpi celesti avrebbero raggiunto sarebbe davvero straordinaria: i dati parlano di 1950 km al secondo per la prima e 2285 km al secondo per la seconda stella. Si tratta per gli scienziati di stelle ad ipervelocità.

Con l’analisi dei dati da parte dell’osservatorio Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, sono state identificate altre sei nuove stelle in fuga dalla Via Lattea. Di queste, quattro sarebbero state letteralmente sputate fuori da una particolare esplosione stellare che tutti conoscono come Supernova.

Da questa situazione potrebbero arrivare nuovi spunti per gli studi utili per il calcolo del tasso di nascita di questo tipo di stelle. Fenomeni del genere, secondo gli studiosi, avvengono all’interno di sistemi binari dove almeno una delle stelle e catalogata come nana bianca.