Samsung TV 4K da 55 pollici in offerta su Amazon

La piattaforma Amazon ci regala sempre grandi emozioni quando si tratta di offerte, soprattutto su prodotti tecnologici.

Oggi abbiamo scovato una televisore 4K Samsung da 55 pollici proposto ad un ottimo prezzo, scontato del 22% rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TV 4K Samsung da 55 pollici in offerta su Amazon

I film e le serie TV di oggi sono registrati ad alta risoluzione, alcuni anche in 4K. Le televisioni però, non sono tutte predisposte per il 4K e quindi se non lo sono non è possibile gustarsi il film o la serie nella qualità originale. Per questo motivo oggi vogliamo presentarvi una super televisione in 4K marca Samsung presente su Amazon.

Si tratta di un 55 pollici Crystal UHD 4K, lo schermo ha una tecnologia LED ed una frequenza di aggiornamento da 50 Hz. Il nome del modello è UE55 AU7090 UXZT e dispone anche di una tecnologia di connettività. Troviamo infatti Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e presa HDMI.

Essendo una Smart TV è possibile, previo abbonamento separato, installare le più popolari applicazioni di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Dazn, Diney Plus e moltissime altre. Il televisore in questione è proposto a 398 euro invece di 511.99, con uno sconto del 22%. Segui questo link per maggiori informazioni.