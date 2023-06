Tutti quanti noi abbiamo in casa un aspirapolvere ed un attrezzo per pulire il pavimento, che sia elettrico, il classico mocio o semplicemente uno straccio.

Amazon vuole semplificarci un po’ le pulizie, proponendo un robot aspirapolvere lavapavimenti marca Proscenic in offerta. Scopriamo un po’ le sue caratteristiche.

Proscenic robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon

Il robot aspirapolvere Proscenic ci permette di pulire in profondità il nostro pavimento grazie ad una forte aspirazione da 3000 Pa e il sistema di lavaggio con panno vibrante, in un unico passaggio. Il panno vibra 3000 volte al minuto per rimuovere efficacemente le macchie ostinate. Inoltre,ha un serbatoio per la polvere da 290 ml ed un serbatoio dell’acqua da 305 ml.

Grazie alla tecnologia di svuotamento automatico, il raccoglitore della polvere si svuota in autonomia, in un sacchetto usa e getta sigillato presente all’interno del contenitore della polvere, senza farti sporcare le mani per 30 giorni. Proscenic Floobot X1 ha una potenza di aspirazione molto elevata da 3000Pa che permette di aspirare facilmente tutta la polvere, i capelli e lo sporco.

La mappatura dell’abitazione avviene attraverso un laser che ottimizza il percorso di pulizia per la massima copertura e crea una mappa interattiva della tua casa per impostare zone vietate. Con l’applicazione “Proscenic”, disponibile sia per smartphone Android e iOS, puoi controllare le funzioni più avanzate del robot. Inoltre, Proscenic Floobot X1 può essere controllato in modo Smart con Google Assistant e Alexa, Siri, ITFFF, grazie alla voce. Tutto questo può essere vostro a 459 euro invece di 499 euro, scontato dell’8% seguendo questo link.