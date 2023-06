Le PostePay sono sempre più spesso sotto attacco, a causa della loro grandissima diffusione sul territorio nazionale, contando che ad oggi sono milioni le carte effettivamente attive, che spinge a tutti gli effetti i malviventi a gettare l’esca con una maggiore probabilità che qualcuno abbocchi.

Il meccanismo alla base delle truffe legate alle Postepay non si discosta dal solito phishimg che troviamo ad esempio per i conti correnti, il procedimento di fondo è esattamente lo stesso, un segnale che non porta ad un effettivo cambiamento nell’approccio sia del malvivente che dell’utente finale.

PostePay, ecco come vi rubano il denaro

Sicuramente, ne siamo fermamente convinti, vi sarà capitato almeno una volta di ricevere un messaggio di posta elettronica in cui si parla che la vostra PostePay è stata bloccata, o qualcuno ha tentato di accedere all’account. Se così fosse hanno provato a truffarvi, e gli indizi sono perlopiù legati ad una sintassi non propriamente precisa, a cui si aggiunge un link interno da premere per collegarvi direttamente, secondo quanto affermato nel messaggio, al sito ufficiale dell’azienda.

Seguendo pedissequamente le indicazioni a schermo, vi ritrovereste a dover fare i conti con difficoltà di alto livello, che andrebbero a tutti gli effetti a sfociare in un furto dei dati sensibili di accesso al conto, e la conseguenza perdita definitiva di tutto il denaro presente nello stesso. L’unica cosa che vi consigliamo di fare è di cancellare immediatamente il messaggio.