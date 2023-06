Newmetab Tablet 10.1 Pollici ad un ottimo prezzo su Amazon

Avere un tablet in casa potrebbe tornare utile sotto molti aspetti, lo potrebbe usare un ragazzo per andare a scuola o per giocare al posto dello smartphone.

Su Amazon oggi è proposto un tablet da 10 pollici marca Newmetab ad un ottimo prezzo, neanche 100 euro. Scopriamo alcune sue caratteristiche.

Tablet Newmetab da 10 pollici su Amazon

Il tablet 10 pollici ha 6GB RAM, processore Octa-core e 64GB ROM, supporta la scheda TF per ottenere l’espansione della capacità, si può essere liberi di memorizzare applicazioni, foto o video. Il tablet in offerta è dotato di un vassoio per schede SIM di qualità superiore; è possibile inserire facilmente la scheda SIM nel tablet per utilizzare la rete 4G VoLTE in qualsiasi momento e ovunque. Inoltre, è possibile utilizzare il tablet anche con il solo WiFi.

La fotocamera frontale da 8 MP può offrire la possibilità di effettuare videochiamate o lezioni online e la fotocamera posteriore da 16 MP può catturare splendide immagini. Il tablet 10 pollici supporta lo split screen, l’acquisizione di screenshot, la registrazione dello schermo, l’hotspot, 4G LTE, WIFI, Bluetooth, GPS, l’espansione TF, Dual Sim, Cast, ecc.

Pensate che questo tablet da 10 pollici può essere vostro a soli 99.99 euro, seguite questo link per accedere direttamente alla pagina ufficiale della piattaforma e scoprire tutte le altre caratteristiche.