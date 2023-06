Google Play Points, con i punti è possibile ottenere un peluche Android

Google ha recentemente ampliato il suo programma Google Play Points, introdotto nel 2018, per incentivare gli utenti a effettuare acquisti sulla piattaforma Google Play. Ogni acquisto di applicazioni, giochi e audiolibri consente di accumulare punti che possono essere riscattati per ottenere altri contenuti. L’ultima novità di questo programma è un simpatico peluche Android, disponibile per gli utenti che partecipano al programma.

Google Play Points: quanti punti servono?

Il peluche, alto 26 cm e largo 23 cm, rappresenta il popolare sistema operativo mobile di Google. Per riscattare questo premio esclusivo, che non è più in vendita sul Google Merchandise Store, sono necessari 1.800 punti. Questi possono essere utilizzati fino al 30 settembre 2023, mentre il premio deve essere riscattato entro il 31 dicembre 2023.

Il programma Google Play Points prevede diversi livelli (Bronzo, Oro e Platino) e i premi disponibili possono variare in base al livello raggiunto e al paese di provenienza dell’utente. Per ulteriori informazioni sul programma o per parteciparvi, gli utenti possono accedere al Google Play Store, entrare nel menu toccando l’icona del proprio account nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare Play Points.

Il programma Google Play Points è un esempio di come le aziende stiano cercando di incentivare i clienti a utilizzare i loro servizi. Oltre ai punti che possono essere guadagnati e riscattati, esso offre anche livelli di adesione che possono sbloccare ulteriori vantaggi. Questo tipo di struttura a livelli può incentivare gli utenti a spendere di più per raggiungere livelli superiori e ottenere premi migliori. Inoltre, il fatto che Google abbia esteso il programma per includere offerte da aziende partner come DoorDash, Instacart, Google Merchandise Store e Povo dimostra come l’azienda stia cercando di creare un ecosistema più ampio e integrato.