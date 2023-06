WindTRE, botta agli utenti con gli aumenti di prezzo estivi

Come ogni periodo che precede l’estate, non può mancare la solita battaglia che contraddistingue gli innumerevoli gestori che si occupano di telefonia mobile in Italia. Oltre alle grandi compagnie che da sempre si contraddistinguono con la loro qualità, ce ne sono anche altre che sono state in grado ultimamente di fornire al pubblico delle offerte straordinarie. Tra i gestori più importanti in assoluto ci sono certamente quelli virtuali che però stanno trovando molta difficoltà nell’imporsi a causa del grande blasone di alcuni provider. Tra questi si distingue soprattutto WindTRE, una vera e propria corazzata che sta facendo di questo periodo il suo principale momento di gloria del 2023.

Le ultime notizie però non sarebbero proprio positive per gli utenti che già fanno parte del gestore. Il costo del servizio di alcune promozioni per la rete fissa potrebbe infatti subire un nuovo cambiamento. Sono infatti previste delle rimodulazioni.

WindTRE rimodula i costi delle promo fisse: ecco cosa cambia e da quando

Il momento di WindTRE è super positivo ma ben presto potrebbe cominciare un esodo. Gli utenti che infatti hanno un’offerta di rete fissa, potrebbero vedere l’aumento del costo mensile di 2 euro prossimamente. A partire dal prossimo 1 agosto 2023 infatti l’azienda si ritroverà a dover aumentare il prezzo.

Si tratta di una modifica unilaterale delle condizioni di contratto che è stata comunicata ufficialmente dal gestore anche sul suo sito web tramite una nota informativa. Tutti coloro che non hanno intenzione di accettare la modifica del contratto potranno avvalersi del diritto di recesso dai servizi del gestore, o passare ad un altro operatore senza pagare alcuna penale.