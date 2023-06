WhatsApp, aggiornamento tutto nuovo con funzioni top per la privacy

Tutti coloro che hanno cominciato ad utilizzare WhatsApp dopo aver aggiornato l’applicazione, si sono resi conto delle funzionalità o forse no. In questo caso ecco che arrivano le spiegazioni, come ha provveduto a fare WhatsApp nel suo ultimo comunicato ufficiale.

Effettivamente i cambiamenti sono molti di più di quelli che qualcuno credeva, visto che WhatsApp ha fatto di tutto per aumentare il livello di discrezione dei suoi clienti.

WhatsApp, ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento riportato: gli utenti avranno una privacy ancora maggiore

In primo luogo il grande cambiamento riguarda la possibilità di silenziare le chiamate provenienti dai numeri sconosciuti. Si tratta di una novità che porta la privacy a livelli ancora più alti, controllando quindi anche le chiamate in arrivo. Più in particolare potranno essere silenziate in automatico le chiamate da parte delle persone che non sono presenti nella vostra rubrica.

Per attivare la funzionalità dovrete andare nelle impostazioni di WhatsApp e scegliere la voce “chiamate“. Ovviamente quando una chiamata verrà silenziata, potrà essere recuperata dalla scheda riservata alle chiamate in arrivo, in modo da far presente all’utente di aver ricevuto un contatto.

Aumenta in generale anche il controllo della privacy, con gli utenti che potranno scegliere chi potrà contattarli o chi magari potrà aggiungerli ai gruppi. Sarà inoltre possibile scegliere chi potrà vedere l’immagine del profilo così come chi potrà vedere l’ultimo accesso o quando siete online. In più sarà possibile anche nascondere l’anteprima dei messaggi ricevuti.

Queste sono solo alcune delle grandi novità che WhatsApp a integrato con il nuovo aggiornamento della privacy.