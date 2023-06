Smartphone, cosa fare in caso di furto

Gli Smartphone sono tra i dispositivi tecnologici più diffusi al giorno d’oggi. Non esiste praticamente una persona, al di là dell’età o dello status sociale, che non ne possegga uno.

Gli smartphone infatti, sono ormai diventati parte integrante della nostra vita. Utilizzati per una molteplicità di funzioni e molto spesso indispensabili per questioni lavorative e/ o personali.

Tuttavia i cellulari, pur essendo ormai posseduti da chiunque, restano comunque un oggetto di lusso, ed è per questo che il loro possesso fa da sempre gola a ladri e malviventi.

Essere vittima di un furto è sicuramente un’esperienza orrenda e, in alcune circostanze, non si può fare nulla per evitare che esso accada.

Smartphone rubati, ecco come comportarsi

Al fine di rendere l’esperienza meno terrificante, di seguito riportiamo alcuni consigli utili da seguire in caso di furto del proprio dispositivo.

Tracciamento remoto. Si tratta di una funzionalità piuttosto recente e dalla grandissima utilità. Essa può essere applicata sia sui cellulari Android con l’opzione “Trova il mio dispositivo“, sia sugli iPhone con “Trova il mio iPhone”. È un servizio davvero molto utile che, non solo tiene conto del tracciamento della posizione del nostro dispositivo consentendo a noi di poterlo ritrovare, ma ci permette anche di cancellare i dati in esso contenuti in caso di furto, così da poter proteggere informazioni sensibili e salvaguardare la nostra privacy.

Fare un’assicurazione. Queste a dispetto di molte altre, per i telefoni cellulari hanno un prezzo più modesto, e inglobano una molteplicità di situazioni come: incidenti, schermi rotti, batterie danneggiate, furti e smarrimenti.

Davvero importante l’impostazione di una password che sia quanto più complicata e difficile da indovinare. Se digitare una password piuttosto complessa ogni volta può risultare fastidioso, si possono usare anche altri sistemi di sicurezza, come riconoscimento biometrico , quale l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Che rendono praticamente impossibile la possibilità di sbloccare il proprio cellulare.

Se si desidera eliminare la funzione che mostra i messaggi arrivati in anteprima sulla schermata di blocco vi sono specifiche impostazioni da seguire sia su dispositivi Android sia iPhone. In questo modo, in caso di furto o smarrimento, nessuno potrà accedere all'anteprima dei nostri messaggi di notifica.

Effettuare la sincronizzazione con il cloud è una soluzione davvero indispensabile per la sicurezza dei propri dati, in modo che questi poi non vadano perduti in caso di furto o smarrimento, grazie alle funzioni di backup. In questo modo, nel caso di acquisto di un nuovo dispositivo, basterà collegarsi al proprio Cloud per accedere nuovamente a tutti i dati.

Smartphone rubati, come tutelarsi

Tuttavia, in caso di furto del proprio cellulare, in ogni situazione si raccomanda ovviamente di rivolgersi alle autorità competenti per effettuare immediatamente una denuncia.

Si consiglia inoltre, di chiamare il proprio operatore telefonico ed attuare un blocco della scheda SIM, così che i nostri dati ed informazioni sensibili non rischino di essere copiati e rubati.