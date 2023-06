Le power station sono il prodotto del momento, comunemente definite centrali elettriche portatili, integrano al proprio interno un pacco di batterie di capacità variabile, che permette di fruire di energia in mobilità, garantendola ai più comuni dispositivi, o anche elettrodomestici.

Sul mercato si trovano modelli molto differenti tra loro, sia nelle specifiche che nel prezzo di vendita, i brand su cui fare riferimento sono Ecoflow, AllPowers, Jackery e Bluetti, le cifre partono da un minimo di 300 euro circa, fino ad un massimo di diverse migliaia di euro. Le differenze risiedono più che altro nella capacità (quindi nella capienza delle batterie), passando anche per la potenza massima erogabile; quest’ultimo è un aspetto fondamentale, infatti va ad identificare la massima erogabilità ai vari dispositivi effettivamente collegati (maggiore è migliore), permettendo l’alimentazione di elettrodomestici sempre più grandi e energivori.

Power Station: cosa le rendono speciali

Le power station di base non sarebbero tanto speciali quanto vengono effettivamente dipinte, se non fosse per la possibilità di ricaricare il pacco di batterie con i pannelli solari, in questo modo l’utente, previo investimento iniziale, ha davvero la possibilità di risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica, poichè non dovrebbe ricaricare il prodotto collegandolo alla normale presa di corrente.

Le differenze principali sono queste, ora spetta a voi scegliere e decidere il modello che più si adatta alle vostre esigenze, il consigliamo che vi diamo è di controllare attentamente la potenza in uscita, il vero e proprio elemento distintivo tra i vari modelli.