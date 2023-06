Il listino offerte del gestore WindTre include due tariffe dedicate esclusivamente ai nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La prima e più economica è la WindTre Young 5G, che permette di ricevere fino a 100 GB al mese; la seconda, invece, è la WindTre Young + 5G, che necessita di una spesa leggermente più alta e consente di ottenere fino a 200 GB di traffico dati al mese.

Offerta WindTre Young: fino a 200 GB per tutti i clienti under 30!

La WindTre Young 5G prevede un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

La WindTre Young + 5G, invece, richiede un costo di rinnovo di 12,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Entrambe le offerte prevedono il pagamento del costo di rinnovo tramite Easy Pay. Ogni mese, infatti, il gestore addebiterà automaticamente la spesa su carta di credito, conto corrente o carta conto.

I clienti possono optare anche per il pagamento tramite credito residuo ma la quantità di SMS e Giga inclusi sarà ridotta. WindTre permetterà di usufruire di 200 SMS verso tutti e di 50 GB al costo di 9,99 euro in caso di attivazione dell’offerta Young 5G e di 200 SMS e 100 GB al costo di 12,99 euro in caso di attivazione dell’offerta Young + 5G.

Le tariffe in questione sono rivolte esclusivamente agli under 30 ma il listino offerte comprende tantissime opzioni destinate ai nuovi clienti che decidono di attivare una SIM con o senza portabilità del numero.