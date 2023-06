Dopo aver lasciato OnePlus, Carl Pei ha portato il suo marchio denominato Nothing. Fino ad ora sono stati annunciati alcuni dispositivi, tra cui le cuffie senza fili e lo smartphone Nothing Phone 1. Sappiamo che in futuro arriverà il successore Nothing Phone 2 ma a quanto pare le novità non si fermeranno qui. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, l’azienda è effettivamente al lavoro sulla realizzazione del primo smartwatch, ovvero il nuovo Nothing Watch.

Nothing Watch, il primo smartwatch del marchio riceve alcune certificazioni

A quanto pare il noto marchio Nothing è a tutti gli effetti a lavoro sulla realizzazione del primo smartwatch. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Nothing Watch. A confermarci che l’azienda lo sta effettivamente realizzando, sono da poco arrivate alcune certificazioni di rilievo.

In particolare, il nuovo smartwatch a marchio Nothing ha ricevuto in queste ore la certificazione dell’ente BIS (Bureau of Indian Standards). Per il momento non ci sono molti altri dettagli e per questo immaginiamo che il suo debutto sia ancora piuttosto lontano. È infatti altamente improbabile che il nuovo smartwatch sarà annunciato l’11 luglio assieme al nuovo smartphone top di gamma Nothing Phone 2.

Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori dettagli tecnici che possano svelarci a quale fascia di prezzo apparterrà questo nuovo Nothing Watch. Ricordiamo comunque che Nothing Phone 2 ovrebbe appartenere alla fascia alta del mercato, dato che sotto alla scocca ci sarà il soc Snapdragon 8+ Gen 1. Lo smartphone potrà inoltre vantare la presenza di un ampio display con tecnologia di tipo OLED.