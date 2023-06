Nintendo presenta il nuovo Super Mario Bros 2D svelando dettagli molto interessanti

Finalmente una buona notizia per i fan Nintendo: sembra infatti che durante l’evento Direct sia stato svelato a grande sorpresa un nuovo gioco chiamato Super Mario Bros Wonder, un nuovo platform 2D ispirato ai classici dell’idraulico più famoso al mondo.

Questa volta però il gameplay sarà leggermente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, grazie alla presenza di un nuovo elemento di gioco chiamato Wonder Flowers.

Toccarne uno ti consentirà di entrare in un “mondo distorto, diverso“. Potrebbe crollarti il terreno sotto i piedi o muoversi, ma non è l’unica novità. Alcuni fiori se attivati possono anche far spawnare animali. Cambia anche Mario: che ora può allungarsi e trasformarsi in qualcosa di diverso in base alla situazione.

Una scelta grafica molto apprezzata dai fan

Lo stile grafico che è stato scelto per questo gioco è inaspettatamente fresco, nonostante la tematica e le animazioni ricordino molto i suoi predecessori. Ma quello che vediamo in questo gioco non è solo una grafica rinnovata, ma un attenzione particolare ai movimenti e alle ambientazioni sempre più dettagliate.

Si potranno compiere molte azioni particolari: correre sui binari, entrare e nuotare nelle cascate, usare i pattini a rotelle e tanto altro ancora. Ricordiamo inoltre che gli altri giocatori disponibili come scelta sono: Daisy, Peach, Luigi e Toad.

E’ la prima volta dopo tanto tempo che Nintendo non annunciata un gioco in 2D con tanto entusiamo. Ricordiamo che gli ultimi sono stati New Super Mario Bros 2 su 3DS e New Super Mario Bros U su Wii U.