Gli Smartphone: Come sono cambiati nel corso del tempo

Gli Smartphone sono stati oggetto di numerosissimi cambiamenti nel corso degli anni, non solo dal punto di vista estetico e strutturale, ma anche funzionale.

La storia degli smartphone inizia anni più tardi rispetto alla nascita dei telefoni. Infatti, i telefoni cellulari, così come noi li conosciamo, hanno fatto la loro ascesa a partire dal 1992. Il che dà da pensare, se si considera il fatto che sono bastati appena tre decenni per la realizzazione di dispositivi molto più eleganti e complessi rispetto al passato. In questo arco di tempo è infatti possibile dire che sono stati infatti passi da gigante nel settore della tecnologia.

A tal proposito vediamo come i nostri cellulari abbiano subito nel tempo una vera e propria metamorfosi. Ognuno di essi tuttavia, rappresenta una piccola parentesi di un determinato momento storico che ne ha determinato la realizzazione.

Smartphone, dal primo dispositivo mobile ad oggi

Il primissimo telefono mobile realizzato è stat o DynaTAC 8000X, da parte di Motorola. Dal valore di circa 4000 dollari , pesava poco più di un kg , quindi rispetto ai dispositivi odierni, non poteva assolutamente essere riposto in tasca. La sua batteria aveva un’autonomia di circa 30 minuti . E il suo possesso simboleggiava più l’appartenenza ad uno status symbol particolare che ad avere una vera e propria utilità.

segna l’anno del lancio del il Simon Personal Communicator ( ). Viene considerato il primo smartphone della storia perché il primo . Aveva inoltre la possibilità di mandare fax ed email, una rubrica e un calendario. Nel 1997, con il Nokia 6110 , sui cellulari sarà possibile anche giocare. Arriva infatti il tanto amato ‘snake’ , progettato Tanilo Armanto, un ingegnere finlandese. Aprendo in questo modo anche le porte allo sviluppo dell’industria dei videogiochi su mobile.

, assistiamo al primo smartphone con a internet. Si tratta di un grandissimo passo in avanti, anche se i costi per la connessione dati erano davvero troppo alti, per questo si trattava di una funzione che raramente qualcuno utilizzava. Al contrario, si cercava proprio di evitare di poter accedere inconsapevolmente ad internet per non rischiare di perdere, in pochissimi secondi, tutti i soldi sulla propria Sim. Nel 2007 , la Apple presenta il primo iPhone . Il famoso progetto di Steve Jobs che ha letteralmente rivoluzionato l’industria degli smartphone. Il dispositivo touchscreen più elegante e sofisticato mai realizzato prima di quel momento. Con una connessione ad internet ed un’e sperienza sul web che ricorda quella che è possibile fare con un computer. Il primo iPhone ha una memoria di 4 e 8 GB e un’ autonomia di batteria di circa 8 ore , e d i 250 ore in standby.

Ad oggi infatti i telefoni cellulari si sono naturalmente arricchiti di nuove ed utilissime funzionalità, inglobando in sé funzioni che appartenevano a singoli dispositivi. Come le telecamere, i giochi, guardare un film e così via.

E questo è solo l’inizia, in quanto lo sviluppo delle tecnologie e la realizzazione di dispositivi mobili sempre più intelligenti non conosce fine.