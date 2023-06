Apple Watch, donna salvata da un coagulo di sangue altamente pericoloso

L’Apple Watch, con le sue funzioni di monitoraggio del cuore integrate, ha svolto un ruolo cruciale nel salvare la vita di una donna negli Stati Uniti. Kimmie Watkins, residente a Cincinnati, ha sperimentato un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze fatali se non fosse stato per il suo smartwatch.

Apple Watch: un salvavita spesso sottovalutato

Watkins non si sentiva bene e ha deciso di fare un pisolino, pensando che il suo malessere fosse dovuto al fatto di non aver mangiato abbastanza. Tuttavia, il suo Apple Watch l’ha svegliata con un allarme che indicava una frequenza cardiaca elevata di 178 battiti al minuto. Questo avviso ha spinto Watkins a consultare il suo medico, che ha scoperto che stava avendo un’embolia polmonare, una condizione potenzialmente letale.

Il cardiologo del College of Medicine dell’Università di Cincinnati, il dottor Richard Becker, ha confermato che il coagulo di sangue era grave e pericoloso per la vita di Watkins. Ha anche rivelato che c’è un tasso di sopravvivenza del 50% per un’embolia polmonare di quel tipo. Nonostante non avesse una storia di problemi cardiaci, Watkins è stata diagnosticata con un disturbo della coagulazione. Attualmente sta seguendo un trattamento specifico per la sua condizione. Watkins è consapevole che senza l’allarme del suo Apple Watch, la situazione avrebbe potuto avere un esito tragico.

Questo episodio sottolinea l’importanza dei dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute, come l’Apple Watch. Watkins spera che la sua storia incoraggi più persone a utilizzare questi dispositivi per monitorare il loro stato e prevenire potenziali problemi medici. In un’epoca in cui la tecnologia è sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, storie come questa evidenziano il potenziale dei dispositivi indossabili per migliorare la nostra salute e il nostro benessere.