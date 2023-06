La piattaforma Amazon sta proponendo la Smart Fire TV del colosso cinese Xiaomi ad un prezzo davvero molto interessante. Parliamo del modello F2 da 43 pollici, ma anche da 50 e 55.

Incluse avrete anche già le applicazioni Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Scopriamo insieme qualche caratteristica della TV.

Xiaomi Smart Fire TV in offerta su Amazon

Rispetto al Full HD, la Smart Fire TV Xiaomi fornisce una risoluzione quattro volte superiore cosxec in modo da esplorare tutti i dettagli e i colori. Potrete vedere tutti i contenuti con una maggiore profondità di colore grazie alla tecnologia WCG oltre che una luminosità brillante per un’esperienza visiva più realistica grazie all’HDR 10.

Con Fire TV integrata, potrete gustarvi migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri. Ovviamente sarà necessario sottoscrivere un abbonamento separato per alcuni servizi. Potrete controllare facilmente la TV con il telecomando vocale Alexa incluso. Potete cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora. Inoltre, controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale.

La modalità di gioco, basata sui 4 connettori HDMI 2.1 con la funzione ALLM e il breve tempo di risposta del pannello, porta questo televisore a supportarti completamente per ottenere il meglio dal tuo gioco. Il modello da 43 pollici è attualmente proposto a 299.99 euro invece di 399 euro e quello da 55 pollici a soli 399.99 invece di 499 euro. Seguite il link per maggiori dettagli.