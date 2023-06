Whatsapp, se sei curioso di sapere chi ha il tuo numero puoi fare così

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, offre una serie di funzioni utili, alcune delle quali sono poco conosciute. Una di queste funzioni, chiamata Broadcast, può essere utilizzata per scoprire chi ha salvato il tuo numero di telefono in rubrica.

Whatsapp: il trucco di cui non sapevi neppure l’esistenza

La funzione Broadcast di WhatsApp permette di inviare lo stesso messaggio a più persone in chat singole, senza dover creare un gruppo. Questa funzione può essere utilizzata per scoprire chi ha salvato il tuo numero in rubrica. Per farlo, è sufficiente inviare un messaggio Broadcast e poi controllare le informazioni relative al messaggio.

Se sotto il messaggio inviato a una persona appare la voce “Consegnato“, significa che quella persona ha salvato il tuo numero in rubrica. Se invece non appare nulla, significa che quella persona non ha salvato il tuo numero. Questo trucco funziona perché i messaggi Broadcast vengono inviati solo agli utenti che hanno salvato il tuo numero in rubrica.

È importante notare che la privacy è un diritto fondamentale e che l’uso di questo trucco dovrebbe essere fatto con rispetto per la privacy altrui. Inoltre, è sempre una buona idea mantenere aggiornate le impostazioni di privacy su WhatsApp e su tutte le altre piattaforme di social media per proteggere i propri dati personali. In conclusione, la funzione Broadcast di WhatsApp è uno strumento utile che può aiutarti a capire chi ha salvato il tuo numero in rubrica. Tuttavia, come con tutte le funzioni di WhatsApp, è importante utilizzarla con responsabilità.