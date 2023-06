I prezzi più bassi dell’intero anno sono stati oggi attivati da Unieuro, gli utenti sono davvero felicissimi di avere la perfetta occasione per accedere ad una fantastica promozione con prodotti di qualità assoluta, in vendita a cifre sempre più ridotte ed economiche.

Il risparmio è di casa da Unieuro, gli utenti che vogliono godere degli ottimi sconti non devono fare altro che aprire sin da subito le pagine della campagna promozionale, decidendo poi se recarsi personalmente in negozio oppure sul sito ufficiale. A prescindere dalla scelta, ricordiamo che comunque i prezzi non cambiano, la spedizione è gratuita a domicilio nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro, quanti sconti vi aspettano oggi

Incantevole Unieuro con il suo Hypnotic Black Friday attivo fino al 22 giugno, al cui interno trovano posto tantissimi sconti speciali dai prezzi veramente convenienti. Gli utenti possono pensare di acquistare alcuni ottimi prodotti, come Apple iPhone 14, disponibile a soli 829 euro (variante no brand con 128GB di memoria interna), passando anche per alcuni dispositivi di casa Samsung.

Al momento attuale consigliamo caldamente di valutare l’acquisto, data la presenza del rimborso Samsung, che prevederebbe la possibilità di ricevere un rimborso (tramite bonifico bancario) del valore massimo di 500 euro, da scontare rispetto ai prezzi che andremo ad elencare. Gli utenti infatti possono acquistare da Unieuro il Galaxy Z Fold4 a 1699 euro, oppure l’ottimo Galaxy S23, con un esborso finale di 899 euro.