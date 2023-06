Settore Auto, in Italia le spese maggiori provengono dal mondo delle vetture

Nel 2022, la spesa per l’acquisto e l’uso di autoveicoli in Italia ha raggiunto i 207,3 miliardi di euro, pari al 10,9% del PIL del paese. Questo dato, emerso da uno studio dell’Osservatorio Autopromotec, rappresenta un aumento del 14,9% rispetto al 2021.

Settore Auto: l’andamento dell’Italia

La voce di spesa più rilevante è stata quella per i carburanti, che ha rappresentato il 36% del totale, con 74,6 miliardi di euro spesi nel 2022. Questo aumento del 25,8% rispetto al 2021 è dovuto sia all’aumento dei prezzi del carburante, causato dal conflitto in Ucraina e dalla crisi energetica, sia al maggior consumo di carburante dovuto alla fine delle restrizioni agli spostamenti per motivi sanitari.

La seconda voce di spesa più rilevante è stata quella per l’acquisto di nuovi veicoli, con una spesa di 45,9 miliardi di euro, solo il 4% in più rispetto al 2021. Questo aumento è stato causato da un incremento dei prezzi per l’acquisto (+5,5% su base annua), compensato però da un calo delle immatricolazioni (-10,7% per le autovetture).

Altre voci di spesa significative includono la manutenzione e la riparazione dei veicoli (43,4 miliardi di euro, +24,2% rispetto al 2021), le assicurazioni RCA, incendio e furto (16,7 miliardi, -0,7% rispetto al 2021), i parcheggi (10 miliardi, +1% su base annua), i pedaggi autostradali (7,1 miliardi, +16% rispetto al 2021), le tasse automobilistiche (6,7 miliardi, +1,5% rispetto al 2021) e l’acquisto di pneumatici (2,7 miliardi, +12,1% rispetto al 2021).

Come potete vedere, nonostante un calo delle immatricolazioni la spesa per l’acquisto di nuovi veicoli è aumentata, suggerendo una preferenza per veicoli di alta qualità o ecologici. L’aumento per la manutenzione indica un impegno nel mantenimento dei veicoli esistenti. Infine, l’aumento dei costi dei pedaggi e delle tasse automobilistiche riflette la ripresa della mobilità e l’importanza delle infrastrutture, ma potrebbe anche pesare sui consumatori in un periodo di incertezza economica.