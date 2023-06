L’estate è alle porte e Netflix si prepara a rinfrescare il suo catalogo con una serie di nuove uscite. Nonostante non ci siano molte novità di rilievo, il mese di luglio promette di essere ricco di film e serie TV per tutti i gusti. Tra le uscite più attese ci sono “Il Principe“, una docuserie in tre episodi che ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia, e “Di nuovo 15 anni S2”, una serie che segue le avventure di Anita, una ragazza che deve tornare all’età di quindici anni per sistemare la vita della sorella Luiza.

Netflix: tutte le novità previste per LUGLIO

Tra le nuove SERIE TV ci sono anche “Avvocato di Difesa – The Lyncoln Lawyer S2″, che segue le vicende dell’idealista e anticonformista Mickey Haller, e “Hack My Home: Molto più che ristrutturazioni”, una serie sulla ristrutturazione di case che segue famiglie con un problema in comune: hanno bisogno di spazio, ma non vogliono cambiare casa o esaurire i propri risparmi.

Per gli amanti del football americano, arriva “Quarterback“, la prima serie Netflix in collaborazione con la NFL che offre una prospettiva unica su ogni stagione sportiva attraverso gli occhi dei quarterback della lega. Infine, tra le uscite più attese ci sono “Michelle Buteau: Survival of the Thickest”, una serie che segue la storia di Mavis Beaumont, una donna nera, giunonica e single da poco, e “Il colore delle magnolie S3“, la storia di tre migliori amiche nate e cresciute nel South Carolina.

Per quanto riguarda i FILM , tra le uscite più attese compaiono “Wham!”, un lungometraggio documentario che racconta l’incredibile storia di George Michael e Andrew Ridgeley, “The Out-Laws – Suoceri fuorilegge”, una commedia che segue le vicende di Owen Browning, un onesto direttore di banca che sta per sposare l’amore della sua vita, e “Bird Box: Barcellona”, un’espansione dell’universo del fenomeno globale Bird Box.