La petizione più assurda del 2023: tutto è nato dal gioco per PC chiamato Starfield

L’internet è un posto meraviglioso, ma a volte può regalare anche momenti bizzarri ed inaspettati. E’ stato così anche per Starfield, un gioco che ultimamente è stato coinvolto in una petizione richiesta dai fan online.

Sembra infatti che oltre 3000 persone abbiano firmato una petizione sul famoso sito Change.org nel tentativo di rendere Starfield un’esclusiva per PS5.

E non solo si discute sull’illegittima proprietà di Microsoft sul poter utilizzarne la licenza, ma “minaccia” velatamente di compiere azioni politiche che potrebbero “seriamente” far diventare Starfield un gioco esclusivo per PlayStation. Ma non è tutto, perchè si parla anche di sabotaggio all’interno di negozi di videogiochi e tanto altro.

Gli utenti su Change sono impazziti, ecco le loro reazioni

Molti credono che sia uno scherzo, anche perchè l’intero discorso si basa più su una richiesta personale e soggettiva piuttosto che su dati reali su cui fare affidamento. Ma il problema è che l’Internet lo ha preso molto seriamente, e questo ha fatto infuriare la questione portandola a diventare virale.

Gli utenti infatti sono divisi in questa diatriba. Sul sito di Change, infatti, si può commentare solo dopo aver firmato la petizione. E tutto quello che è stato scritto fa capire che la community è divisa al 50%. C’è chi ci crede veramente dando consigli legali e fiscali, e chi si fa una grossa risata e ha firmato solo per commentare.

Ma bisogna mettersi il cuore in pace: Bethesda è diventato uno studio Microsoft e non sarà possibile portare il gioco su PS4 e PS5.