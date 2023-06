CoopVoce è il miglior gestore con 200GB a pochi euro al mese

Diversi gestori stanno cercando di fare del loro meglio per rubare tanti utenti alla concorrenza. Secondo quanto riportato però uno dei più interessanti sarebbe CoopVoce, provider virtuale che con le sue offerte migliori avrebbe distrutto ogni forma di concorrenza. Partendo proprio dalle ultime promo mobili, per coloro che attiveranno l’offerta entro il 5 luglio, l’attivazione sarà totalmente gratuita e il primo mese gratis. La stessa cosa sarà valida anche per la spedizione della scheda direttamente a casa.

L’offerta da scegliere ha un nome: si chiama EVO 200 ed è disponibile ancora per 15 giorni sul sito.

CoopVoce: la nuova offerta ha tutto, ci sono minuti, SMS e 200 giga in 4G per navigare

Venendo a quelli che sono i contenuti interni, CoopVoce ha pensato veramente a tutto. Nella EVO 200 ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori, con 1000 messaggi verso tutti e 200 giga per navigare in internet con il 4G. Il prezzo mensile è la vera chicca, dal momento che corrisponde a soli 7,90 € al mese.

Ricordiamo che con questa offerta gli utenti potranno sfruttare la rete 4G alla massima velocità. La promozione si rinnoverà lo stesso giorno di ogni mese per sempre, senza cambiamenti che possano incidere sul prezzo. È infatti un dato di fatto che CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti.

Nel caso in cui doveste avere un telefono compatibile, potreste anche evitare di avere una scheda fisica, richiedendo la eSIM. L’offerta è disponibile anche per i già clienti, i quali dovranno pagare però un costo di attivazione pari a 9,90 €. All’interno dell’offerta sono inclusi diversi servizi totalmente gratis.