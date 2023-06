WhatsApp privacy, 3 trucchi per rendere i messaggi segreti

Durante gli ultimi tempi, gli utenti stanno ricevendo sempre più aggiornamenti da parte di WhatsApp. L’applicazione di messaggistica istantanea negli ultimi anni ha deciso di dare il suo apporto fondamentale per aumentare il grado di privacy che tutti desideravano fosse implementato.

Ci sono tre funzionalità che proprio l’applicazione comprende per consentire a tutti di nascondere al meglio le proprie conversazioni.

WhatsApp: sono questi i tre trucchi di cui tenere conto per rendere segrete le conversazioni

Il primo trucco da utilizzare per tutti gli utenti WhatsApp nel momento in cui si dovesse avere voglia di avere una privacy ancora più spiccata, è quello di utilizzare la funzione “Lucchetto“. Questa, lanciata di recente da WhatsApp, permette di tenere nascosta la chat proteggendola con i propri dati biometrici e quindi con l’impronta digitale o con lo sblocco facciale. Per abilitarla, bisognerà selezionare la conversazione che si vuole nascondere e attivare la funzione Lock.

Una funzione simile può essere attivata anche per quanto riguarda l’apertura di WhatsApp e non solo della conversazione singola. Gli utenti potranno infatti impostare i propri dati biometrici per aprire l’applicazione con tutte le chat. Nel caso in cui qualcuno dovesse tentare di aprire il vostro WhatsApp, non ci riuscirà se non staccandovi un dito o utilizzando il vostro volto. Bisognerà solo entrare nelle impostazioni e selezionare la voce privacy, poi quella di blocco schermo.

Da non sottovalutare poi la funzionalità dei messaggi effimeri. Una volta attivati, gli utenti potranno decidere di far sparire quanto scritto entro 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Questa funzione può essere attivata per tutte le chat indistintamente.