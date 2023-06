WhatsApp, il nuovo upgrade per Android vi semplificarà la vita

WhatsApp ha messo in campo una serie di novità non da poco in questa stagione estiva. Gli utenti che hanno un profilo attivo sulla piattaforma di messaggistica potranno ora modificare i loro testi inviati, senza procedere con l’eliminazione diretta dalla chat. Al tempo stesso, gli utenti avranno la possibilità di collegarsi su un numero molteplice di dispositivi con un medesimo account.

WhatsApp, come trasferire le chat da Android ad Android in un click

Ulteriore novità che interesserà tutti gli utenti di WhatsApp con dispositivo Android è il nuovo sistema di trasferimento che gli sviluppatori stanno mettendo a punto proprio nel corso di queste settimane. Il metodo per il trasferimento delle chat servirebbe a semplificare in maniera drastica il passaggio delle conversazioni, nel momento di cambio smartphone.

Questo sistema prevede il passaggio di una chat (o di tutte le conversazioni) attraverso un semplice click. La novità che si lega in maniera esclusiva ai possessori di dispositivo Android sostituisce l’attuale sistema di trasferimento, caratterizzato dall’utilizzo di Google Drive e dei servizi di backup messi a disposizione dal sistema operativo del orbitino verde.

Ad ora questo sistema è in via di sperimentazione solo su Android. Sarebbero esclusi quindi gli iPhone, nonostante questo sistema ricordi molto da vicino la tecnologia già sperimentata con AirDrop.

La funzione per la semplificazione dei trasferimenti delle chat è solo uno degli upgrade in lavorazione per WhatsApp. Ancora non sono chiari i tempi per il rilascio di questa novità che per il momento è disponibile per le versioni beta della chat.