Nuovi problemi all’orizzonte per Twitter ed Elon Musk. L’azienda al momento rischia lo sfratto definitivo dagli uffici in Colorado. La società non è riuscita a pagare l’affitto previsto in tempo. Un giudice ha anche firmato un’ordinanza il 31 maggio che concede alle forze dell’ordine 49 giorni per cacciare Twitter dall’ufficio al 3401 di Bluff Street a Boulder in Colorado.

L’azienda prima aveva 300 dipendenti nella sede in Colorado che vanta 65.000 piedi quadrati di superficie. Non si sa se qualcuno lavori ancora lì dopo i radicali tagli ai posti di lavoro portati a termine da Elon Musk dopo aver acquistato l’azienda lo scorso ottobre. Da lì è stato un po’ tutto in discesa. L’anno scorso, Twitter ha licenziato 87 dipendenti che lavoravano nella sede a Boulder. Inoltre, altri 38 si sono dimessi volontariamente. I proprietari hanno presentato una denuncia per affitto non pagato contro la società il 12 maggio. I documenti del tribunale affermano che la piattaforma ha affittato quattro unità nell’edificio nel 2020.

Twitter sfrattato dagli uffici con sede in Colorado a causa di un mancato pagamento delle spese destinate all’affitto

Il proprietario degli uffici ha dichiarato che l’avviso di inadempienza mandato a Twitter è stato ignorato. Ha recentemente utilizzato una carta di credito depositata da Twitter come garanzia per gli uffici per prelevare 968.000 dollari in anticipo. Il proprietario ha quindi chiesto a Twitter di ricostituire anche il deposito cauzionale, ma la società ha ignorato la richiesta. La piattaforma, inoltre, è stata citata in giudizio il mese scorso da Boulder’s Avalanche Commercial Cleaning per circa 93.500 dollari di fatture non pagate.