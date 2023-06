TRE micro SD da 64GB su Amazon a 14 €, comprale subito

Oggi c’è la possibilità di portare a casa tre schede di memoria micro SD con un solo prezzo di favore. Potranno tornare utili per i vostri dispositivi, come action cam, telecamere, smartphone e molto altro.

Ci sono tre micro SD di Netac in offerta su Amazon solo per oggi

Le tre schede di memoria che oggi vengono proposte su Amazon sono davvero ottime dal punto di vista dello storage interno. Netac ha equipaggiato i suoi tre accessori con ben 64GB l’uno.

Esatto, si tratta di tre micro SD in grado di ospitare file per 64 giga. Il tutto sarà possibile con una spesa davvero esigua visto che su Amazon sono disponibili ad un prezzo totale di 15 €. Per poterle portare a casa dovete aggiungerle adesso al carrello, ottenendo un periodo di garanzia di un anno e 30 giorni utili per il reso.