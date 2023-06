Scivolone per Final Fantasy 16, la patch del Day One sarà necessaria dopo le lamentele

Finalmente belle notizie (si scherza): sembra che Final Fantasy XVI nonostante le belle promesse e premesse, dovrà ricevere una patch al Day One a causa di alcuni problemi riscontrati prima del lancio ufficiale.

Fortunatamente stiamo parlando solo di 300 MB, ma è fondamentale scaricarlo perchè questo update riuscirà a risolvere alcuni bug che non permettevano di avanzare nel gioco, oltre ad alcune patch che hanno ottimizzato le prestazioni generali.

Ma cosa succede a chi non riesce a scaricare l’update? Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, Final Fantasy XVI potrà tranquillamente essere giocato e finito anche per chi non potrà connettersi ad internet.

Ecco i cambiamenti principali

Ecco le note ufficiali e i cambiamenti della patch:

Risolto un problema con il flag di controllo che può rendere impossibile il progresso in circostanze molto specifiche

Risolto un problema per cui il gioco poteva chiudersi inaspettatamente in circostanze molto specifiche

Ottimizzate le prestazioni generali

Correzione di alcuni errori riscontrati in sezioni di testo minori

La maggior parte di questi cambiamenti sono avvenuti anche grazie ai feedback dei giocatori che hanno giocato durante la demo. Infatti, sembra che sia stata anche introdotta la possibilità di disattivare il motion blur, la velocità di movimento della telecamera e le combinazioni di tasti. Tutte cose che i giocatori hanno chiesto a gran voce.

Yoshida ha voluto precisare che per chi ha acquistato l’edizione fisica del gioco dovrà necesseriamente fare l’update per poter giocare al meglio, mentre per chi lo ha acquistato in versione digitale avrà già i file pre-caricati prima del rilascio.