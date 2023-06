Opera One è ora disponibile, scaricate il primo browser con IA

Opera One è la nuova versione del browser, una versione completamente riprogettata e disegnata, per basarsi completamente sull’intelligenza artificiale integrata, il cui nome è Aria. Questa può essere interpellata tramite una riga di comando, ad affiancare ovviamente la barra del browser, permettendo così all’utente di accedere gratuitamente a chat GPT, integrandola con le info più aggiornate che è possibile reperire sul web.

La componente cardine della nuova versione del browser è proprio Aria, basata sul motore Composer AI di Opera, l’intelligenza si collega direttamente a GPT, permettendo però di visualizzare tutti i risultati che il motore di ricerca è in grado di mostrare. La stessa potrà essere sfruttata anche per l’assistenza, data la sua piena conoscenza dei prodotti dell’azienda e della prassi da seguire per rispondere ai clienti.

Accedervi è semplicissimo, al netto della barra laterale, gli utenti possono affidarsi ad una riga di comando (richiamabile con la scorciatoia ctrl+/(Win)), riuscendo così a porre un quesito ad Aria, senza interrompere la fruizione del browser stesso. L’iA si affida anche di AI Prompts, una funzione introdotta da Opera nel 2023, per riuscire a visualizzare risultati contestuali, con la pressione del tasto destro del mouse. Aria è disponibile sia su desktop che direttamente nel browser Android.

Tab Islands di Opera One: cosa sono

L’altro elemento importante della nuova release sono le Tab Islands, queste nascono da uno studio condotto da Opera, secondo quale la maggior parte degli utenti è sopraffatto dal disordine delle schede, pretendendo che i browser si adoperassero per aiutarli nella gestione. La funzione rivoluziona il tutto, adottato un nuovo modo di unirle e sfruttarle, in maniera molto più intuitiva, suddividendole per contesto od offrendo la possibilità di ridimensionarle a piacimento.

In ultimo è stato ridisegnato il design del browser, è difatti stato adottato il Modular design, l’inizio della metamorfosi verso un programma sempre più potente e ricco di funzionalità, in grado di adattarsi dinamicamente alle esigenze dei consumatori, con la messa in primo piano delle sole funzioni chiave, anch’esse adattandosi al contesto di utilizzo. Opera One può essere scaricato già oggi, sia per Windows che Android.