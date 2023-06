Nintendo al Summer Game Fest 2023, la sua assenza potrebbe deludere i fan

Tutti amano Nintendo, e ogni anno sono molti i fan che attendono notizie per l’uscita di qualche nuovo capitolo o di un aggiornamento per la console. E ricordiamoci che sono passati ormai anni dall’uscita della nuova Switch OLED, per questo motivo, molti si sono chiesti se questa volta la società avesse intenzione di partecipare al Summer Game Fest 2023.

Un evento che potrebbe svelare novità esclusive che non sono state ancora annunciate, come: giochi, nuove console, DLC e molto altro. Secondo quanto riportato dall’account Twitter ufficiale del Summer Game Fest, sembra che effettivamente ci sia qualcosa che bolle in pentola. Questo perchè è stata rilasciata una sorta di lista dei partner che parteciperanno quest’anno.

Un evento perfetto per le novità estive del 2023

Alcuni rumors e leaks trovati in giro per la rete fanno sperare che si possa vedere un nuovo capitolo di God of War far parte della lista di giochi che potranno essere giocati su Switch a 60 FPS, così come Modern Warfare II, Hogwarts Legacy e tanti altri. Ovviamente, molti sperano che la società riesca a presentare anche nuovi dispositivi collegati al mondo gaming, ma è un ipotesi troppo azzardata da fare.

Ma ovviamente non sarà l’unica società che parteciperà a questo grande evento annuale. Analizzando il Tweet, scopriamo che ci sono circa 31 partner tra cui troviamo nomi come: Activision, Bandai Namco, SEGA, 2k, Capcom, Epic Games e tanti altri. Nel caso in cui Nintendo dovesse mancare da questa lista potrebbe davvero rendere tristi i fan, che aspettano da molto un aggiornamento sui prossimi piani della società.