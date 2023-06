Multe più strane, dal braccio fuori fino alla sanzione per porta aperta

Avete mai sentito parlare di multe molto particolari per quanto riguarda l’utilizzo di un’automobile? Ce ne sono alcune di cui la maggior parte degli automobilisti non è certamente a conoscenza.

Multe particolari: ecco quali sono quelle a cui nessuno ha mai pensato

Una delle abitudini della maggior parte degli automobilisti, in particolar modo degli uomini, è quella di guidare con il finestrino aperto. Fin qui nessun problema, ma potrebbe cambiare qualcosa nel momento in cui si dovesse decidere di sporgere il braccio sinistro a penzoloni. Stessa cosa anche nel caso in cui si dovesse protendere l’arto fuori dal finestrino, quasi come un ala.

Sono questi i casi in cui il Codice della Strada interviene. Tale tipo di comportamento potrebbe infatti ostacolare alcune manovre di emergenza. Proprio per questo motivo è compresa per tale tipo di violazione è una sanzione amministrativa tra 42 e 173 €.

Parlando del clacson invece, si tratta di uno strumento con cui le auto sono equipaggiate per scongiurare pericoli imminenti. Molte volte invece quest’optional viene utilizzato dagli automobilisti per esortare l’auto che li precede a proseguire, magari aumentando la sua andatura. Altre volte invece viene utilizzato per salutare le persone per strada o per inveire contro altre, comportamenti che ovviamente non sono compresi dal Codice della Strada. Anche in questo caso la sanzione prevista è la medesima: da 42 a 173 €.

Nel caso in cui doveste invece pensare di scendere dall’auto lasciando la porta aperta, provate a non farlo per evitare problemi. Si tratta infatti delle giuste misure per evitare incidenti e per impedire l’utilizzo del veicolo senza consenso. L’importo della sanzione sarà lo stesso riguardante le due precedenti contravvenzioni.