La versione PC di Diablo 4 ha bisogno di una scheda grafica da 16 GB per spalleggiare la PS5

Quando si parla di Diablo, si dovrebbe tenere a mente che è uno dei giochi più longevi e apprezzati degli ultimi 20 anni. E l’uscita del nuovo Diablo 4 non ha fatto altro che alimentare questa fiamma accesa da circa 25 anni.

Proprio per questo motivo, e data l’eccessiva richiesta, sembra che sia diventato possibile far girare il gioco su PC, ma per farlo funzionare come se fosse su PS5 c’è bisogno almeno di una scheda grafica da 16 GB.

Ad oggi, per poter accedere al gioco, bisogna andare sul launcher di battle.net, che a sua volta richiede una connessione internet sempre attiva, anche in modalità single player.

Lato GPU, ci sono stati molti miglioramenti se guardiamo alla versione per PC. Si potrà modificare addirittura la scelta tra il supporto per DLSS o FSR2, o lasciare tutto in automatico.

Tante novità in arrivo su PC

Grazie a questo, Nvidia selezionerà automaticamente FSR2. Questa notizia sembra scontata, ma per i possessori di un PC è una cosa molto importante, dato che l’hardware che si trova all’interno del case può cambiare a differenza della PS5.

Nonostante questo, bisognerà anche monitorare l’utilizzo della VRAM nel tempo. Inoltre, sembrano che siano spuntate informazioni che sembrano richiedere che c’è bisogno di 32 GB di RAM per caricare le texture ultra, anche se non è così, perchè gli sviluppatori hanno detto che 16 GB bastano. Insomma, nonostante le premesse siano buone, questo porting ha bisogno di ancora un attimo di pazienza prima di potersi esprimere al meglio.

Ci sarà inoltre anche la possibilità di personalizzare i comandi da tastiera o da controller, modificare le impostazioni audio e ci sarà a grande sorpresa il supporto ultrawide nativo che ti consentirà anche di modificare la risoluzione del gioco.