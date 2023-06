Honor MagicBook X 16 è il nuovo laptop di casa Honor, un prodotto in grado di unire al proprio interno il display FullView da 16 pollici, un processore Intel Core di 12esima generazione ed una batteria da ben 60Wh, mantenendo comunque la portabilità ai massimi livelli.

Il prodotto presenta un telaio liscio realizzato in lega di alluminio, con eleganza e spessore di soli 17,9 millimetri, mantenendo comunque un peso che non va oltre 1,75 kg. Il pannello è integrato alla perfezione nel corpo, è un componente da 16 pollici di diagonale, con rapporto 16:10, cornici di 4,5mm su entrambi i lati e rapporto schermo/corpo dell’89% (mantiene una risoluzione 1920 x 1200 pixel e luminosità massima di 300 nits).

Il processore è Intel Core i5 di 12esima generazione con frequenza di clock a 4,4Ghz, affiancato da una batteria da una batteria da 60Wh, perfetta per supportare fino a 11,5 ore di riproduzione video locale, con una sola ricarica (incluso in confezione il caricatore da 65W). Innumerevoli sono le funzioni software disponibili, tra cui troviamo comunque Honor Share, per il trasferimento rapido di file in modalità wireless, Multi-screen Collaboration, per avviare fino a 3 finestre mobile sul laptop e Honor Device Clone, per copiare i file dai vecchi laptop (non solo di casa Honor).

Honor Summer Promo: la promozione dell’estate

In occasione del lancio del suddetto notebook, che è disponibile da oggi, 20 giugno 2023, al prezzo di partenza di 899 euro (sconto di 80 euro con il codice AMBX16), Honor ha deciso di presentare anche la campagna Honor Summer Sale, con tantissimi sconti applicati sui principali modelli del brand, vediamoli assieme:

Honor Magic5 Pro – scontato a 999,90 euro con coupon di 50 euro.

– scontato a con coupon di 50 euro. Honor 70 – in vendita a 379 euro al posto di 549 euro (8/128GB), oppure 499 euro al posto di 599 euro (8/256GB).

– in vendita a al posto di 549 euro (8/128GB), oppure al posto di 599 euro (8/256GB). Honor Magic 5 Lite – disponibile a 279 euro al posto di 389 euro (6/128GB) o 319 euro al posto di 389 euro (6/256GB).

– disponibile a al posto di 389 euro (6/128GB) o al posto di 389 euro (6/256GB). Honor Pad 8 – in vendita a 279 euro al posto di 349 euro.

– in vendita a al posto di 349 euro. Honor 70 Lite – acquistabile a 229,90 euro.

– acquistabile a Honor X8a – in offerta alla modica cifra di 199,90 euro al posto di 269 euro.

– in offerta alla modica cifra di al posto di 269 euro. Honor Magic4 Lite – proposto a 229 euro al posto di 299 euro.

al posto di 299 euro. Honor X7a – disponibile a 169 euro al posto di 229 euro.

– disponibile a 169 euro al posto di 229 euro. Honor X6 – acquistabile a 149 euro al posto di 199 euro.

Honor Pad X8 – in vendita a 169 euro al posto di 229 euro.

Tutti i prodotti elencati in promozione sono da considerarsi disponibili ai suddetti prezzi solo fino al 30 giugno, per acquisti effettuati sul sito ufficiale di Honor.