ho Mobile, ritornano a sorpresa due offerte sorprendenti con tanti giga

Fra non molto tempo, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile festeggerà il suo quinto anniversario. Per celebrare questo evento, l’operatore ha deciso di rendere felici gli utenti, facendo ritornare due sue offerte mobile davvero strepitose e sorprendenti. Stiamo parlando in particolare delle offerte mobile ho. 180 Giga e ho. 230 Giga.

ho Mobile, per il suo compleanno ritornano due offerte super con tanti giga per navigare

In occasione del suo quinto anniversario, il noto operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di far tornare due delle sue offerte più accattivanti e con il maggior numero di traffico dati per navigare. Come già accennato in apertura, la prima di queste è l’offerta mobile denominata ho. 180 Giga.

Quest’ultima ha un costo di appena 7,99 euro al mese ed offre ben 180 GB di traffico dati. Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Ad un costo leggermente più alto, ora è anche disponibile nuovamente l’offerta mobile ho. 230 Giga.

Anche qui abbiamo minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, però, gli utenti avranno a disposizione ben 230 GB per navigare senza problemi. Gli utenti dovranno pagare un costo per il rinnovo mensile di soli 9,99 euro. Per chi non ha bisogno di tanto traffico dati, ricordiamo che è ancora disponibile anche l’offerta mobile denominata ho. 6,99 50 Giga. Quest’ultima, come suggerisce il nome, include 50 GB di traffico dati. Rimangono sempre compresi minuti di chiamate ed SMS verso tutti i numeri.