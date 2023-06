Google Pixel 6a in SUPER SCONTO su Amazon, costa 110 € in meno

La maggior parte degli utenti che si rifanno al mondo della tecnologia su Amazon, lo fanno per acquistare uno smartphone. Oggi l’occasione potrebbe essere davvero ghiotta visto che il Google Pixel 6a è in offerta.

L’esempio della grande offerta proposta oggi da Amazon non è però isolato. Ce ne sono infatti davvero molti di affari che girano intorno al celebre sito e-commerce, il quale quotidianamente propone delle offerte da far girare la testa. Molti utenti però si lamentano spesso, visto che non riescono a portare a casa troppe occasioni a causa dei loro impegni giornalieri. Per avere tutte le offerte in esclusiva sullo smartphone, scegliete i nostri canali Telegram:

Google Pixel 6a costa davvero pochissimo, ecco la grande offerta su Amazon solo per oggi

Uno dei dispositivi più accessibili di Google è oggi in offerta ad un prezzo eccezionale. Il Google Pixel 6a è uno smartphone estremamente equilibrato, dotato di un display da 6,1″ in risoluzione full HD. La fotocamera è formata da due sensori mentre la memoria RAM vanta ben 6GB.

Per quanto riguarda lo spazio riservato all’archiviazione, questo Google Pixel 6a è in grado di salvare file per 128GB. Grande durata quella della batteria, in grado di garantire più di 24 ore.

Il prezzo finale che consentirà al pubblico di portarlo a casa oggi scende del 25%. Su Amazon il Google Pixel 6a costa infatti 346 €, prezzo che scende di 110 € rispetto al prezzo ufficiale. Ci sono poi ovviamente anche due anni di garanzia e 30 giorni utili per il reso. Sono disponibili tre varianti di colore. Acquistarlo adesso, aggiungetelo subito al vostro carrello.