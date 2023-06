Aiutami a scrivere è la nuova AI generata da Google che scrive le email al posto tuo. Accedendo a Gmail da Android o iOS, dopo aver effettuato l’iscrizione a Workspace Lab, gli utenti possono richiedere un supporto durante la stesura delle email.

Google: scrivere un’email non sarà più un problema grazie alla funzione “Aiutami a scrivere”!

È capitato a tutti almeno una volta nella vita di ritrovarsi in difficoltà durante la stesura di un’email. L’ansia di aver commesso errori di battitura di cui non ci si è resi conto; il dubbio sul corretto modo di rivolgersi al proprio destinatario, troppo o troppo poco formale; il panico da pagina bianca che ti fa scrivere, cancellare, scrivere, cancellare senza sosta. Beh, tutto ciò non sarà più un problema grazie alla nuova funzione Aiutami a scrivere di Google.

Gli iscritti a Gmail hanno ora la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale per richiedere aiuto nella realizzazione di un’email. Cliccando sull’apposita voce e fornendo al sistema alcune informazioni necessarie per comprendere il messaggio e la persona a cui è rivolto, basteranno pochi istanti per avere a disposizione un testo pronto per essere inviato.

Ovviamente Google permette di sostituire, migliorare e modificare il testo generato dall’AI ed esorta gli utenti a fornire ulteriori suggerimenti al sistema per permettergli di rendere l’email adeguata alle proprie richieste.

La funzione è già disponibile su tutti i dispositivi Android e iOS ma soltanto prossimamente sarà possibile trovarla anche su app mobile. Google potrebbe implementare la funzionalità soltanto dopo averne valutato il successo tra gli utenti.