Ecco il Cavo Type-C magnetico che semplifica la vita

La piattaforma Amazon ogni tanto, tra le offerte, propone dei prodotti che a prima vista potrebbero sembrare poco utili, ma in realtà lo sono, eccome.

Oggi l’esempio è un Cavo Type C magnetico che vi semplificherà la vita, è anche proposto ad un ottimo prezzo. Ecco i dettagli.

Amazon propone un Cavo Type C magnetico fantastico

Il cavo proposto dalla piattaforma ha un design rotante di 180 ° + 360 °, l’angolo di ricarica può essere regolato liberamente. Durante la ricarica durante la riproduzione di giochi o la visione di video, la parte di connessione del connettore non sarà d’intralcio, quindi puoi godertela comodamente.

Il cavo di ricarica magnetico 3 in 1 è compatibile con la maggior parte dei caricabatterie, dotato di 3 diversi tipi di testine magnetiche, include Android, Micro USB, USB C/Tipo C, testine magnetiche per telefono, compatibile con tutti Phone/Android – Dispositivi telefonici e tablet. Dispone di una potente attrazione magnetica capace di assicurare il processo di ricarica in modo stabile, sicuro ed ultra veloce.

L’inserimento della punta magnetica nella porta di ricarica del telefono può impedire l’adesione della polvere, ridurre l’abrasione durante l’inserimento o rimuovendo il cavo e prolungare la durata del dispositivo. Il cavo da un metro è disponibile a soli 14.99 euro, quello da 2 metri a 15.99 euro e le “testine” a 6.99. Seguite il link per maggiori dettagli sul prodotto.