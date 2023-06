Asus Zenbook S 13 OLED, di cui vi abbiamo ampiamente parlato in un nostro precedente articolo, è da oggi disponibile ufficialmente in Italia, il laptop con display OLED da 13,3 pollici più sottile al mondo, può essere acquistato ad un prezzo assolutamente conveniente.

Le specifiche tecniche del prodotto sono indubbiamente di tutto rispetto, a partire appunto dallo chassis super-leggero, pesa meno di 1kg e sottilissimo, non supera il centimetro di spessore, mantenendo ugualmente materiali di alta qualità (alluminio in ceramica al plasma), realizzati con un occhio di riguardo verso l’ambiente. Sotto il cofano si trova il processore Intel core i7 di 13esima generazione, affiancato da 32GB di LPDDR5, un SSD PCIe 4.0×4 da 1TB, una batteria da 63Wh, per una durata superiore al normale, e tanta connettività fisica.

Asus Zenbook S 13 OLED – prezzi

Il fulcro del modello è sicuramente il display, un bellissimo componente OLED HDR NanoEdge da 13,3 pollici, con rapporto d’aspetto a 16:10 e risoluzione in 2.8K, per immagini brillanti e super dettagliate. Il pannello è stato progettato appositamente per ridurre le dimensioni del coperchio, del 30%, elevando al massimo la portabilità e l’usabilità in movimento.

L’Asus Zenbook S 13 OLED è registrato EPEAT Gold, ovvero con un impatto ambientale positivo nell’intero ciclo di vita, dalla progettazione, alla realizzazione, sino alla smaltimento. Un aspetto da sottolineare e da elogiare, sopratutto in un momento così critico per l’ambiente e la Terra in generale.

Come vi dicevamo, il dispositivo può essere acquistato da oggi, 20 giugno 2023, direttamente dal sito ufficiale di Asus, ad un prezzo consigliato di 1599 euro. Se invece foste interessati ad approfondire le specifiche tecniche, consigliamo di leggere questo nostro articolo.