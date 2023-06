Amazon: ottimo affare la striscia LED Govee

Amazon sta proponendo in questi giorni una striscia LED marca Govee ad un prezzo molto interessante. Questo tipo di strisce LED le si utilizzano un po’ ovunque.

Potete per esempio installarle sul retro della vostra TV, in camera da letto, potete utilizzarle come decorazioni durante il periodo natalizio. Insomma, le potete utilizzare in qualunque campo. Ecco tutti i dettagli.

Amazon: strisce LED Govee ad un ottimo prezzo

A differenza dell’RGB, le strisce LED RGBIC presentano straordinari colori segmentati su una linea. Le strisce LED intelligenti creano una festa di luce colorata per decorare la casa. Collegare le luci striscia LED intelligenti direttamente al router WiFi, Alexa/Google Assistant che fornisce un controllo vocale migliorato. Basta un semplice comando vocale per creare un mondo di illuminazione da sogno.

Sono disponibili diverse opzioni di illuminazione personalizzate per il DIY. Poi, è possibile condividere le luci LED che cambiano colore sulla comunità APP. Inoltre, con Govee Light Studio è possibile trovare ulteriori ispirazioni per dare vita ai colori vivaci del Natale. Le luci LED per la camera da letto si sincronizzano automaticamente con la vostra canzone preferita. Immergetevi nella dolce musica e nelle luci LED che cambiano colore.

Le strisce luminose a LED sono ricoperte da un rivestimento protettivo, altamente resistente e flessibile. Può proteggere le strisce LED intelligenti dall’umidità e dalla polvere e mostrare effetti luminosi colorati. Potete trovarle direttamente su Amazon al prezzo di 42.99 euro.