I prezzi attivati da Unieuro promettono agli utenti finali un risparmio assolutamente degno di nota, gli acquisti possono riguarda i più importanti prodotti di tecnologia, come anche i beni di prima necessità, grazie ai quali spendere poco non è mai stato così facile.

Tutti gli utenti che oggi vogliono effettivamente approfittare degli sconti speciali, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili senza difficoltà direttamente online sul sito ufficiale, in questo modo si ha la certezza di poter ricevere tranquillamente la merce a domicilio (spedizione gratuita per ordini superiori ai 49 euro).

Unieuro, il risparmio è super con il volantino

Il Black Friday estivo di Unieuro prosegue con una campagna promozionale più unica che rara, ancora per qualche settimana gli utenti potranno tuffarsi a piene mani in una serie di sconti molto speciali, partendo proprio dalla fascia alta della telefonia mobile. Il più interessante fra tutti resta Apple iPhone 14, il suo prezzo di vendita attuale corrisponde esattamente a 879 euro, mentre sulla stessa fascia si trova anche il Samsung Galaxy S23, acquistabile dal pubblico a 899 euro. Più in alto, al contrario, arriva il Galaxy Z Fold4, mostro assoluto con la spesa finale di 1699 euro.

Nella fascia di prezzo inferiore ai 300 euro si possono trovare alcune occasioni da non perdere, come Redmi 12C, Redmi 12, Realme c55, Realme C33, Honor X6, Honor X8a, Redmi 10 5G ed altri ancora. Tutti gli sconti del volantino Unieuro li trovate raccolti nelle pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo.