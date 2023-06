Una Nuova Console in Arrivo: Logitech G Cloud. Scoprila Ora !

Il mondo delle console si prepara ad un ingresso completamente nuovo. Con il monopolio del mercato da parte della XBox e della PlayStation, insinuarsi in questa realtà potrebbe essere un passo molto più che rischioso, considerati anche i vani tentativi fatti in precedenza sia da Amazon sia da Google.

Tuttavia, malgrado tutto, si prepara al suo lancio ufficiale la Logitech G Cloud.

La Logitech G Cloud è la primissima console portatile dell’omonimo marchio che punta tutto sul Cloud. Una cosa che dà da pensare considerato il fallimento dei suoi due predecessori che avevano deciso di percorrere questa stessa strada: Amazon Luna, il servizio di game streaming di Amazon, e Google Stadia, la piattaforma di Cloud game che consentiva di giocare in streaming utilizzando qualsiasi dispositivo ma con un inevitabile fallimento.

E che entrambi vennero dismessi dal mercato In brevissimo tempo, Amazon Luna, per esempio, non riuscì ad arrivare nemmeno in Italia.

La Console della Logitech, funzioni e caratteristiche

Tuttavia per quanto riguarda la Logitech G Cloud, stilisticamente la console leggera e maneggevole, si mostra simile ad un normale tablet Android con pulsanti fisici e modificabili. Di seguito riportiamo alcune delle sue principali caratteristiche

Un bellissimo Display da 7 pollici full HD con una luminosità massima di ben 450 nitro, che difficilmente userete tutta;

da full HD con una luminosità massima di ben 450 nitro, che difficilmente userete tutta; Processore 720 G , octa core fino a 2,3 GHZ, più obsoleto rispetto a quelli attualmente presenti sul mercato in quanto si tratta di un processore risalente al 2020 e, di conseguenza, non supportato per poter giocare a quei videogiochi ad alta qualità del momento. Tuttavia si parla di un problema relativo in quanto, come detto, la console portatile punta tutto su cloud gaming;

, octa core fino a 2,3 GHZ, più obsoleto rispetto a quelli attualmente presenti sul mercato in quanto si tratta di un processore risalente al 2020 e, di conseguenza, non supportato per poter giocare a quei videogiochi ad alta qualità del momento. Tuttavia si parla di un problema relativo in quanto, come detto, la console portatile punta tutto su cloud gaming; RAM da 4GB e memoria interna da 64 GB. Rispetto ai modelli attuali anche la RAM e la memoria interna lasciano un po’ a desiderare, tuttavia la console offre la possibilità di inserire una scheda SD al suo interno, in grado di risolvere i limiti della memoria.

da 4GB e da 64 GB. Rispetto ai modelli attuali anche la RAM e la memoria interna lasciano un po’ a desiderare, tuttavia la console offre la possibilità di inserire una al suo interno, in grado di risolvere i limiti della memoria. Durata batteria di 12 ore;

di 12 ore; Peso netto di 463 grammi;

di 463 grammi; Interfaccia grafica a carosello, intuitiva e di facile utilizzo.

Per tutte caratteristiche hardware e software bisognerà attendere Il suo lancio ufficiale e vedere quali conseguenze tali debutto avrà sul mercato attuale delle console.