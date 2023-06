Spider-Man: Un nuovo universo è il film preferito dal capo dei DC Studios

L’uscita nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse sta calamitando l’attenzione degli appassionati. La pellicola è incentrata su Miles Morales e il suo viaggio nel Multiverso, accompagnato da altre Spider-Persone più o meno note al grande pubblico.

Il successo del film d’animazione è indiscutibile e il secondo capitolo della trilogia ha migliorato tutto quello che era possibile rispetto al primo film. Questo, di certo, non va a sminuire il valore della pellicola come confermano gli esperti del settore.

Infatti, a dare il giusto valore a Spider-Man: Un nuovo universo ci ha pensato direttamente James Gunn. Il regista è diventato il nuovo co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios.

Spider-Man: Un nuovo universo ha rivoluzionato il mondo dell’animazione e delle storie dell’Uomo Ragno, tanto da sorprendere perfino il capo dei DC Studios

Nonostante questa carica, Gunn è anche un regista e ha collaborato con i Marvel Studios nella creazione della trilogia de I guardiani della Galassia, team di supereroi presenti nel Marvel Cinematic Universe.

Emerge chiaramente che la conoscenza del mondo cinematografico e fumettistico è una componente fondamentale nella cultura di James Gunn. Il regista, in una recente intervista si è sbilanciato indicando quello che, secondo lui, Spider-Man: Un nuovo universo è il miglior film dedicato ai super-eroi Marvel mai realizzato.

Come riportato nell’intervista rialsciata durante il podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, Gunn ha dichiarato: “Il mio film preferito del Marvel Cinematic Universe è Iron Man. Penso che sia un film incredibile e fantastico. Tuttavia il mio film Marvel preferito, probabilmente, è Deadpool. Beh, in realtà non è proprio così, il mio film Marvel preferito è Spider-Man: Un nuovo universo“.