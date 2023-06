Smartphone Rubati, Ecco in che Modo Vengono Utilizzati !

Gli Smartphone sono ormai diventati un componente fondamentale se non necessario nella vita di ognuno di noi.

Nati con lo scopo iniziale di comunicare con persone lontane, ora i telefoni cellulari hanno assorbito così tante funzionalità da imporsi come un dispositivo indispensabile per la vita personale e professionale delle persone. I modelli di smartphone attuali, infatti, assumono le stesse capacità di un personal computer e anche il prezzo non è molto distante da quello di un PC.

Tuttavia essendo oggetti di importante valore economico, appare quasi scontato dire come gli smartphone rientrano tra i dispositivi elettronici più rubati.

Essere vittima di un furto è sicuramente un’orribile esperienza che nessuno mai vorrebbe vivere.

Smartphone rubati, come comportarsi

A tal proposito, vi offriamo alcuni consigli di comportamento utili per salvaguardare i vostri dati personali e altre informazioni sensibili in caso di furto dello smartphone.

Avvisare immediatamente il proprio gestore telefonico per proseguire con il blocco della SIM , così da impedire l’accesso ai dati personali;

per proseguire con il della , così da impedire l’accesso ai dati personali; Utilizzo della tecnologia GPS e GMS, su supporto delle autorità competenti, per localizzare il vostro smartphone o controllare la cronologia dei suoi spostamenti, questo a patto che la SIM non sia stata già bloccata;

Ma cosa succede a tutti gli smartphone rubati, la risposta potrebbe spaventarvi.

Non tutti gli smartphone rubati riescono ad essere venduti sul mercato nero , per questo, spesso, vengono smontati e i loro componenti vengono venduti singolarmente , talvolta generando anche un profitto superiore;

, per questo, spesso, vengono smontati e i loro componenti vengono , talvolta generando anche un profitto superiore; Nel caso in cui il ladro riesca a sbloccare il cellulare, quest’ultimo potrebbe essere utilizzato per compiere truffe online o altri tipi di cybercrime ;

; Nel peggiore dei casi, in cui il malvivente riesca a copiare ed individuare i vostri dati come, password, nomi utenti, codici di sicurezza, questi possono essere utilizzati per accedere ai vostri conti bancari, la lista di contatti, piattaforme social ed email.

Per questa ragione è quindi sempre consigliabile impostare tutte le opzioni di sicurezza come password o riconoscimenti a più fattori per rendere più complesso l’accesso al vostro smartphone e ai dati in esso contenuti.